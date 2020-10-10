Homeland
Folge 7: Der Fluch alter Männer
46 Min.Folge vom 10.10.2020Ab 16
Javadi konnte dingfest gemacht werden. Anstatt ihn der Justiz auszuliefern, will Saul ihn zu einem Doppelagenten machen: Javadi soll in den Iran zurückkehren und ihn mit Informationen versorgen. Als Druckmittel dient Javadis Unterschlagung von Geldern der Revolutionsgarden. Bevor er in den Flieger Richtung Teheran steigt, verrät er Carrie noch, dass nicht Brody für den Anschlag auf die CIA verantwortlich war, sondern jemand anderes. Dieser Jemand befindet sich noch in den USA ...
Homeland
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
