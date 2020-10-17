Homeland
Folge 8: Phase zwei
45 Min.Folge vom 17.10.2020Ab 12
In seinen letzten Tagen als Interims-Direktor der CIA will Saul unbedingt seine Mission beenden. Higgins und Adal unterstützen ihn gegen den Widerstand von Lockhart dabei. Inzwischen ist dem Team bekannt, dass sich der Attentäter immer noch in den USA aufhält. Mit Hilfe von Anwalt Franklin wollen sie den Gesuchten schnappen - doch der will den Terroristen töten. Carrie verhindert das und landet mit einer Schusswunde im Krankenhaus ...
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homeland
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren