Homeland
Folge 1: Leichte Beute
51 Min.Ab 12
Carrie ist nach New York gegangen und arbeitet dort bei einer Stiftung, die zu Unrecht verfolgte Muslime juristisch vertritt. Otto folgt ihr und möchte sie davon überzeugen, dass größere Aufgaben auf sie warten. Das führt bei ihr allerdings zu keiner positiven Reaktion. Derweil befindet sich Peter Quinn nach seiner Giftgasfolter in einer Einrichtung für Kriegsveteranen. Dar Adal und Saul arbeiten wieder gemeinsam für die CIA. Amerika hat außerdem eine neue Präsidentin ...
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homeland
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren