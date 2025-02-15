Homeland
Folge 4: Westjordanland
48 Min.Ab 16
Sekou wird dank Carrie und ihrer detaillierten Ermittlungen unter Auflagen freigelassen. Er hält sich allerdings nicht an diese Vorgaben und wird am Ende für einen Anschlag in New York missbraucht, bei dem er umkommt. Derweil besucht Saul seine Schwester in Israel, die er zwölf Jahre lang nicht gesehen hat. Den Besuch nutzt er als Tarnung für ein Treffen mit dem iranischen Geheimdienstoffizier Javadi. Er möchte so an Informationen über die Atombombenentwicklung im Iran kommen.
