Homeland
Folge 7: Verraten und verkauft
50 Min.Ab 16
Franny wird von einer Beamtin des Jugendamts, Christine Lonas, bei einer Pflegefamilie untergebracht. Auch der Richter entscheidet, dass Franny nicht zurück zu Carrie darf, da diese aufgrund ihrer bipolaren Störung und der Ereignisse der letzten Tage nicht die Sicherheit ihrer Tochter gewährleisten kann. Währenddessen wird Saul klar, dass Dar Adal eine größere Rolle bei der Entwicklung aller Geschehnisse der letzten Zeit zukommt als erwartet ...
Homeland
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
16GEWALT
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
