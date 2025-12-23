Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Folge 10: Traumhaus ohne Garten
45 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 6
Ashley und Michael kaufen ein Craftsman-Haus, dessen einfacher Stil in den 1920er Jahren populär war. Das Anwesen wurde im hinteren Teil ausgebaut und bietet daher deutlich mehr Wohnfläche als vergleichbare Häuser. Allerdings fehlt aufgrund von Platzmangel ein Garten. Das Paar löst das Problem, indem es eine Anzuchtstation und eine gemütliche Sitzecke vor dem Anwesen einrichtet. Zudem verwandeln die Profis den Dachboden in ein Spielezimmer und gestalten alle Räume neu.
Genre:Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH