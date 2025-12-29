Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt

sixxStaffel 4Folge 11vom 29.12.2025
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt

45 Min.Folge vom 29.12.2025Ab 6

Ashley und Michael renovieren einen Strandhaus-Bungalow aus dem Jahr 1904. Der Umbau stellt eine große Herausforderung für das Paar dar, da das Haus in einem schlechten Zustand ist. Das Fundament ist marode und es fehlt ein Stellplatz. Ashley hat die Idee, das Gebäude anzuheben und eine Garage darunter zu bauen. Während des Umbaus stoßen die Handwerker auf alte Zeitungen, die als Isolierung verwendet wurden. Dann wird das Projekt noch durch unerwarteten Nachwuchs gebremst.

