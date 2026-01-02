Das perfekt unperfekte HausJetzt kostenlos streamen
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Folge 13: Das perfekt unperfekte Haus
44 Min. 02.01.2026 Ab 6
Ashley und Michael widmen sich einem neuen Projekt: Sie möchten ein kleines Nebengebäude in ein Ferienhaus verwandeln. Ihr Ziel ist es, so viel wie möglich zu erhalten, beispielsweise soll ein antikes Waschbecken bleiben. Allerdings ist das Anwesen nicht ganz eben, was auf Probleme mit dem Fundament hinweist. Nachdem sie den Schaden behoben haben, konzentrieren sie sich auf die Herstellung der Badezimmerfliesen, die sie selbst anfertigen.
Genre:Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH