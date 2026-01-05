Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt

Das Traumhaus der Cordays

sixxStaffel 4Folge 15vom 05.01.2026
Das Traumhaus der Cordays

Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt

Folge 15: Das Traumhaus der Cordays

45 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 6

Die Cordays haben die Renovierung des zweiten Stocks abgeschlossen und widmen sich nun dem Erdgeschoss. Sie teilen das Hauptschlafzimmer, um ein Badezimmer und einen begehbaren Kleiderschrank zu schaffen. Doch unerwartete Funde, wie eine alte Treppe hinter einer Wand, stellen das Paar vor Herausforderungen. Sie entscheiden sich, die Treppe zu erneuern. Zusätzlich bauen die Profis einen Kamin, der als Raumtrenner zwischen Wohnzimmer, Essbereich und Küche dient.

