Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Folge 7: Das Häuser-Duell
44 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 6
Ashley und Michael kaufen zwei Shotgun-Häuser. Solche Anwesen sind lang, schmal und alle Zimmer liegen hintereinander. Da die beiden Gebäude auf einem Grundstück stehen, beschließen sie, ein Renovierungsduell daraus zu machen. Wessen Haus nach dem Umbau am schönsten aussieht, gewinnt. Bei der Renovierung setzen sie auf originelle Ideen, um aus den circa 50 Quadratmeter großen Häusern echte Schmuckstücke zu machen. Am Ende der Challenge gibt es ebenfalls einen Gewinn.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH