Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Folge 8: Die Surfer-Oase
45 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 6
Ashley und Michael Cordray wollen ein kleines Häuschen in Galveston, Texas, in eine Surfer-Oase verwandeln. Das Haus soll mit einem offenen Wohnbereich und einem zusätzlichen Schlafzimmer Urlauber anlocken. Zudem planen die beiden, die Garage in ein Outdoor-Wohnzimmer mit Dusche umzubauen. Werden sie es schaffen, ihre Ideen trotz des knappen Budgets umzusetzen?
Genre:Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH