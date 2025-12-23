Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Folge 9: Cottage mit Charme
44 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 6
Michael und Ashley renovieren ein Cottage aus den 1920er Jahren. Das Haus hat zwar zwei Schlafzimmer, aber nur ein Bad mit einer Hintertür zum Garten. Zudem stellen die beiden fest, dass die Böden in einem sehr schlechten Zustand sind und die Decke Brandlöcher hat. Sie entdecken alte Holzdielen unter dem Linoleum und entscheiden sich, diese freizulegen und mit neuen Leisten zu versehen. Am Ende optimiert das Paar den Grundriss und stellt den historischen Charme wieder her.
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Genre:Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH