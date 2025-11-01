Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt

sixxStaffel 5Folge 1vom 01.11.2025
Folge 1: Die schönsten Strandbungalows

40 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 6

Michael und Ashley werfen einen Blick zurück und präsentieren ihre liebsten Strandbungalows. Mit dabei ist ein Häuschen, um dessen Kauf sich die Cordrays jahrelang bemüht haben, weil sofort klar war, dass es sich in eine perfekte Ferienunterkunft verwandeln lässt. Außerdem zeigen die beiden ein kugelförmiges Haus, das im texanischen Galveston schon seit den 1960er Jahren Kultstatus besitzt.

