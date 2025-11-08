Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt

Die besten Bäder

sixxStaffel 5Folge 3vom 08.11.2025
Die besten Bäder

Die besten BäderJetzt kostenlos streamen

Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt

Folge 3: Die besten Bäder

40 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 6

Die Umbau-Profis schauen nach vielen Jahren Renovierungserfahrung zurück und zeigen die Badezimmer, die sie am liebsten hergerichtet haben. Was alle Projekte eint, sind die besonderen Herausforderungen, die Ashley und Michael auf ihrem Weg zum perfekten Badezimmer meistern mussten.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
sixx
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt

Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt

Alle 1 Staffeln und Folgen