Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Folge 3: Die besten Bäder
40 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 6
Die Umbau-Profis schauen nach vielen Jahren Renovierungserfahrung zurück und zeigen die Badezimmer, die sie am liebsten hergerichtet haben. Was alle Projekte eint, sind die besonderen Herausforderungen, die Ashley und Michael auf ihrem Weg zum perfekten Badezimmer meistern mussten.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH