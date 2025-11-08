Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 5Folge 4vom 08.11.2025
Folge 4: Vom Schrotthaus zum Traumhaus

39 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 6

Ashleys und Michaels Leidenschaft ist es, alte Holzhäuser zu renovieren - selbst solche, die seit Jahrzehnten verfallen und von der Witterung stark beschädigt wurden. Die beiden schauen auf sechs katastrophale Häuser zurück, die nicht nur abrissreif waren, sondern durch ihre schlichte Bauweise und fehlende Ausstattung seit Jahren keinen Käufer fanden. Jeder Umbau war eine große Herausforderung für die Cordrays.

