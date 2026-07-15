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Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt

Alles nur Fassade

sixxStaffel 5Folge 5vom 15.07.2026
Alles nur Fassade

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Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt

Folge 5: Alles nur Fassade

39 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 6

Michael und Ashley blicken zurück auf ihre schönsten Fassadenverwandlungen und zeigen, wie sie teils baufällige Häuser in wahre Schmuckstücke verwandelt haben. Die Fassade eines Hauses verschafft Käufern einen ersten Eindruck und kann ein entscheidender Faktor für den Kauf sein. Die beiden reißen Gebäudeteile ein, retten originale Elemente und stecken viel Detailliebe in ihre Projekte. So verleihen sie glanzlosen Anwesen ein völlig neues Aussehen.

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