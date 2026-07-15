Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Folge 5: Alles nur Fassade
39 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 6
Michael und Ashley blicken zurück auf ihre schönsten Fassadenverwandlungen und zeigen, wie sie teils baufällige Häuser in wahre Schmuckstücke verwandelt haben. Die Fassade eines Hauses verschafft Käufern einen ersten Eindruck und kann ein entscheidender Faktor für den Kauf sein. Die beiden reißen Gebäudeteile ein, retten originale Elemente und stecken viel Detailliebe in ihre Projekte. So verleihen sie glanzlosen Anwesen ein völlig neues Aussehen.
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Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 4-5: Warner Bros. Entertainment GmbH