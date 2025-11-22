Die schönsten GrundrisseJetzt kostenlos streamen
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Folge 7: Die schönsten Grundrisse
39 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 6
In Galveston, Texas, renovieren Ashley und Michael Cordray alte Häuser, um sie weiterzuverkaufen. Doch der Grundriss eines Hauses aus dem späten 19. oder frühen 20. Jahrhundert entspricht oft nicht mehr den Anforderungen und Lebensgewohnheiten potenzieller Käufer. Ashley und Michael werfen einen Blick zurück und präsentieren die schönsten Grundrisse ihrer Umbauten.
