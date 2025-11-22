Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt

Die schönsten Grundrisse

sixxStaffel 5Folge 7vom 22.11.2025
Die schönsten Grundrisse

Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt

Folge 7: Die schönsten Grundrisse

39 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 6

In Galveston, Texas, renovieren Ashley und Michael Cordray alte Häuser, um sie weiterzuverkaufen. Doch der Grundriss eines Hauses aus dem späten 19. oder frühen 20. Jahrhundert entspricht oft nicht mehr den Anforderungen und Lebensgewohnheiten potenzieller Käufer. Ashley und Michael werfen einen Blick zurück und präsentieren die schönsten Grundrisse ihrer Umbauten.

