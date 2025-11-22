Wer nicht wagt, der nicht gewinntJetzt kostenlos streamen
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Folge 8: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt
39 Min.Folge vom 22.11.2025Ab 6
Michael und Ashley haben bereits viele riskante Renovierungen in Angriff genommen. Einige Projekte waren ein Wagnis, da die Lage eines Hauses nicht ideal war - oder weil sie letztendlich deutlich mehr Geld investieren mussten, als sie ursprünglich dachten. Dabei sind unentdeckte Schäden am Fundament, Termitenbefall oder Brandschäden oft noch die geringsten Übel. Doch am Ende gelingt es den beiden trotzdem, aus Bruchbuden Traumhäuser zu schaffen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH