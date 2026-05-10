Hope on the Road: Daniel Hope auf den Spuren irischer MusikJetzt kostenlos streamen
Hope on the Road
Folge 2: Hope on the Road: Daniel Hope auf den Spuren irischer Musik
53 Min.Folge vom 10.05.2026
Der Geiger Daniel Hope begibt sich auf eine sehr persönliche Spurensuche durch Irland. Im alten Morris Traveller reist er durch Landschaften, Klänge und Familiengeschichte – auf den Spuren seines Urgroßvaters, der einst auswanderte. Zwischen irischer Musiktradition und bewegender Vergangenheit entdeckt er, warum dieses Land für ihn eine „Heimat, in der ich nie gelebt habe“ ist. Regie: Tim Evers Bildquelle: ORF/Kobalt/Tim Evers
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