Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 21vom 14.01.2026
Folge 21: Das Geheimnis von Jules Verne

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Tom, Anna und Liv entdecken im geheimen Kellerraum eine gigantische Maschine. Als sie ein Buch von Jules Verne berühren, beginnt sie sich zu drehen. Liv will sie sofort ausprobieren, doch Tom warnt vor der Gefahr. Währenddessen will Jack seinem Vater Beweise gegen die drei liefern, doch Richard interessiert sich nur für die geheimnisvolle Zimmermann-Uhr.

