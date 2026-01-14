Gizmo, das SuperkaninchenJetzt kostenlos streamen
Hotel 13
Folge 23: Gizmo, das Superkaninchen
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Tom und Anna finden in der Maschine ein lebendiges Kaninchen – niemand weiß, wie es dorthin kam. Liv glaubt, die Maschine könne Tiere „herstellen“. Tom befürchtet eher eine Explosion. Währenddessen spielt Victoria die Filmdiva und Flo bemüht sich weiter, ihr Herz zu erobern – mit mäßigem Erfolg.
Hotel 13
