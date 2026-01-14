Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hotel 13

Uuund... Film ab!

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 25vom 14.01.2026
Uuund... Film ab!

Uuund... Film ab!Jetzt kostenlos streamen

Hotel 13

Folge 25: Uuund... Film ab!

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Das Kaninchen verschwindet spurlos. Tom vermutet, dass es „weggebeamt“ wurde. Bei einem erneuten Versuch aktiviert sich die Maschine von selbst – und etwas Unerwartetes erscheint in der Kabine. Währenddessen wird Livs Filmszene gedreht. Sie glaubt, Brandon sei in sie verliebt, merkt dann aber, dass alles nur geschauspielert war.

