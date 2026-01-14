Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 28vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Tom will die Maschine endlich testen und sich auf die „andere Seite“ beamen lassen, um Magelaan zu helfen. Trotz Annas Bedenken wagen alle drei den Sprung. Jack verfolgt sie heimlich, und Richard ignoriert weiterhin seine Warnungen. Flo lernt vom Magier Vincent echte Zauberei – mit der Warnung, dass „echte Magie ihren Preis hat“.

