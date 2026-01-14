Hotel 13
Folge 29: Spurlos verschwunden
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Tom, Anna und Liv sind weg – Flo glaubt, seine Zaubersprüche hätten sie versehentlich verschwinden lassen. Er übernimmt hektisch ihre Jobs, um keinen Verdacht zu erregen. In Wahrheit sind die drei durch die Maschine in die Vergangenheit gereist! Das Hotel sieht völlig anders aus – und sie begreifen, dass sie im Jahr 1927 gelandet sind.
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Hotel 13
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Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
6