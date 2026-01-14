Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hotel 13
Studio 100 International
Staffel 1
Folge 32
vom 14.01.2026
Folge 32: Disco-Liv!

13 Min.
Ab 6

Tom gelingt die Reparatur. Doch beim Aktivieren gerät etwas außer Kontrolle – ein grelles Licht, und plötzlich landen sie wieder in der Gegenwart. Alles scheint normal, aber kleine Details sind anders: Victoria trägt andere Kleider, Flo hat einen Bartschatten, und Jack behauptet, sie seien tagelang verschwunden.

