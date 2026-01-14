Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hotel 13

Wo ist Fritz?!

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 33vom 14.01.2026
Wo ist Fritz?!

Wo ist Fritz?!Jetzt kostenlos streamen

Hotel 13

Folge 33: Wo ist Fritz?!

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Tom merkt, dass ihre Reise die Gegenwart verändert hat. Livs Casting existiert plötzlich nicht mehr, und Richard scheint netter als zuvor. Nur Anna spürt, dass etwas nicht stimmt. Als sie die Maschine überprüfen wollen, ist der geheime Zugang verschlossen – und der Schlüssel verschwunden.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hotel 13
Studio 100 International
Hotel 13

Hotel 13

Alle 2 Staffeln und Folgen