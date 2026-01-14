Hotel 13
Folge 33: Wo ist Fritz?!
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Tom merkt, dass ihre Reise die Gegenwart verändert hat. Livs Casting existiert plötzlich nicht mehr, und Richard scheint netter als zuvor. Nur Anna spürt, dass etwas nicht stimmt. Als sie die Maschine überprüfen wollen, ist der geheime Zugang verschlossen – und der Schlüssel verschwunden.
