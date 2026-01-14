Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hotel 13

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 35vom 14.01.2026
Hotel 13

Folge 35: Der Bolero von Liv

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Magelaan erklärt, dass es zwei Zeitlinien gibt, die sich gegenseitig zerstören könnten. Tom versucht, alles rückgängig zu machen, doch Liv will die neue Realität behalten, weil sie dort ihre Filmkarriere nie verloren hat. Anna versucht zwischen beiden zu vermitteln.

