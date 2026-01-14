Hotel 13
Folge 35: Der Bolero von Liv
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Magelaan erklärt, dass es zwei Zeitlinien gibt, die sich gegenseitig zerstören könnten. Tom versucht, alles rückgängig zu machen, doch Liv will die neue Realität behalten, weil sie dort ihre Filmkarriere nie verloren hat. Anna versucht zwischen beiden zu vermitteln.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hotel 13
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
6