Hotel 13
Folge 37: Glasschmalzpilze
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Richard gesteht Jack, dass er selbst vor Jahren Hinweise auf Zimmer 13 gefunden hatte, aber nie den Mut hatte, sie zu erforschen. Tom hört zufällig das Gespräch mit an. Richard beschließt, das Hotel zu verkaufen – doch Magelaan warnt, dass das das Ende beider Zeitlinien bedeuten könnte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hotel 13
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
6