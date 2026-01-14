Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hotel 13

Glasschmalzpilze

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 37vom 14.01.2026
Glasschmalzpilze

Hotel 13

Folge 37: Glasschmalzpilze

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Richard gesteht Jack, dass er selbst vor Jahren Hinweise auf Zimmer 13 gefunden hatte, aber nie den Mut hatte, sie zu erforschen. Tom hört zufällig das Gespräch mit an. Richard beschließt, das Hotel zu verkaufen – doch Magelaan warnt, dass das das Ende beider Zeitlinien bedeuten könnte.

Hotel 13
Studio 100 International
Hotel 13

Hotel 13

