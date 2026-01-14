Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 39vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Die Maschine startet unkontrolliert. Das Hotel erzittert, und alle, die sich im Keller befinden – Tom, Anna, Liv, Jack und Magelaan – werden in ein grelles Licht gezogen. Als sie aufwachen, ist das Hotel leer, verlassen und voller Staub. Auf der Uhr steht das Jahr 2113.

