Hotel 13
Folge 40: Zeitlose Liebe
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Das Hotel ist eine Ruine, doch die Jukebox spielt immer noch. Sie finden ein Hologramm von Richard, der sie warnt: „Wenn ihr das hört, ist es zu spät.“ Magelaan erkennt, dass sie zu weit gereist sind. Um zurückzukehren, müssen sie die Maschine ein zweites Mal aktivieren.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hotel 13
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
6