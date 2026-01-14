Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zeitlose Liebe

Studio 100 International Staffel 1 Folge 40 vom 14.01.2026
Folge 40: Zeitlose Liebe

13 Min. Folge vom 14.01.2026 Ab 6

Das Hotel ist eine Ruine, doch die Jukebox spielt immer noch. Sie finden ein Hologramm von Richard, der sie warnt: „Wenn ihr das hört, ist es zu spät.“ Magelaan erkennt, dass sie zu weit gereist sind. Um zurückzukehren, müssen sie die Maschine ein zweites Mal aktivieren.

