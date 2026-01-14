Zum Inhalt springenBarrierefrei
Orangen-Jack

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 43vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Liv kehrt zu ihrem Filmprojekt zurück, Anna überlegt, im Hotel zu bleiben, und Flo hat endlich ein Date mit Victoria. Tom verabschiedet sich von allen – er will auf Reisen gehen, um mehr über Magelaan herauszufinden. Als er das Hotel verlässt, erklingt leise die Jukebox.

