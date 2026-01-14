Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 44vom 14.01.2026
Folge vom 14.01.2026Ab 6

Alle Mitarbeiter feiern das Ende des Sommers. Richard lobt das Team, und sogar Jack zeigt sich versöhnlich. Anna und Tom tanzen miteinander – bis plötzlich das Licht flackert und ein metallisches Klicken ertönt. Tom blickt zur Wand: Dort, wo Zimmer 13 war, erscheint ein schwacher Schatten einer Tür.

