Hotel 13
Folge 44: Spooky, der Hund
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Alle Mitarbeiter feiern das Ende des Sommers. Richard lobt das Team, und sogar Jack zeigt sich versöhnlich. Anna und Tom tanzen miteinander – bis plötzlich das Licht flackert und ein metallisches Klicken ertönt. Tom blickt zur Wand: Dort, wo Zimmer 13 war, erscheint ein schwacher Schatten einer Tür.
Hotel 13
Genre:Abenteuer
6