Der SchmetterlingseffektJetzt kostenlos streamen
Hotel 13
Folge 50: Der Schmetterlingseffekt
13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
In der letzten Szene öffnet Anna die Jukebox. Statt Musik kommt diesmal eine Stimme heraus – Toms. Er sagt: „Ich bin da, aber nicht mehr in eurer Zeit.“ Das Licht der Maschine erstrahlt noch einmal. Kamera zoomt auf Annas Gesicht – sie lächelt. Fortsetzung offen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hotel 13
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
6