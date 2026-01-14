Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 53vom 14.01.2026
Folge 53: Die falsche verlobte

13 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Richard erwischt Suzie beim Taschendiebstahl. Fiona will die Polizei nicht rufen, um das Hotel nicht zu gefährden, verspricht aber, den Diebstahl zu klären. Jack ärgert sich über Richards Affäre mit Fiona. Tom, Anna, Liv, Flo und Victoria glauben, dass Fiona teilweise schuld ist, und planen eine List, um Beweise zu sichern.

Studio 100 International
