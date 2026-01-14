Hotel 13
Folge 54: Nallegam
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Victoria kündigt offiziell an, dass sie und Tom ein Paar sind – Tom, Anna und Liv fliehen zurück in die Vergangenheit, um alles zu korrigieren. Sie entdecken, dass Magelaan am Freitag zurück ins Hotel will und einen Raum in einem anderen Hotel gebucht hat. Andere scheinen denselben Plan zu haben.
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
6