Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 67vom 14.01.2026
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Liv erstarrt vor Schreck: Frau Hennings steht plötzlich in Zimmer 13! Jack ist auf seinem Posten im Flur eingeschlafen. Inzwischen geht Tom allein einem Hinweis nach, dass Magellan schon vor Freitag zurück sein könnte. Die Zeit, ihn zu retten, wird knapp.

Studio 100 International
