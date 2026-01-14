Hotel 13
Folge 95: Didi der Surfgott
12 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Tom verschwindet plötzlich, CIA glaubt an einen Spion. Richard kann sich wieder auf Zimmer 13 konzentrieren. Tom trifft Anna in einer Buchhandlung, warnt sie, sie glaubt ihm nicht. Surfcontest läuft chaotisch, Diederich überzeugt Liv, Flo gibt Surfunterricht.
