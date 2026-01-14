Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hotel 13

Didi der Surfgott

Studio 100 International Staffel 1 Folge 95 vom 14.01.2026
Didi der Surfgott

Hotel 13

Folge 95: Didi der Surfgott

12 Min. Folge vom 14.01.2026 Ab 6

Tom verschwindet plötzlich, CIA glaubt an einen Spion. Richard kann sich wieder auf Zimmer 13 konzentrieren. Tom trifft Anna in einer Buchhandlung, warnt sie, sie glaubt ihm nicht. Surfcontest läuft chaotisch, Diederich überzeugt Liv, Flo gibt Surfunterricht.

