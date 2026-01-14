Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hotels zum Staunen - Ein Blick hinter die Kulissen

Grand Resort Bad Ragaz, Schweiz (3/7)

ServusTVStaffel 2Folge 3vom 14.01.2026
Grand Resort Bad Ragaz, Schweiz (3/7)

Folge 3: Grand Resort Bad Ragaz, Schweiz (3/7)

47 Min.Folge vom 14.01.2026

Mehr als nur Luxushotels – hinter jedem Hotel steckt ein Erfolgsgeheimnis. Um was es sich dabei handelt, wollen Giles und Monica, die Protagonisten dieser Doku-Reihe, herausfinden. Dabei besuchen sie nicht nur das jeweilige Hotel, sondern wirken am Betrieb selbst mit. Für Giles und Monica bedeutet das eine aufregende Reise rund um die Welt.

ServusTV
