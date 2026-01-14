Grand Resort Bad Ragaz, Schweiz (3/7)Jetzt kostenlos streamen
Hotels zum Staunen - Ein Blick hinter die Kulissen
Folge 3: Grand Resort Bad Ragaz, Schweiz (3/7)
47 Min.Folge vom 14.01.2026
Mehr als nur Luxushotels – hinter jedem Hotel steckt ein Erfolgsgeheimnis. Um was es sich dabei handelt, wollen Giles und Monica, die Protagonisten dieser Doku-Reihe, herausfinden. Dabei besuchen sie nicht nur das jeweilige Hotel, sondern wirken am Betrieb selbst mit. Für Giles und Monica bedeutet das eine aufregende Reise rund um die Welt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hotels zum Staunen - Ein Blick hinter die Kulissen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0