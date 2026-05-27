Swinton Estate, EnglandJetzt kostenlos streamen
Hotels zum Staunen - Ein Blick hinter die Kulissen
Folge 5: Swinton Estate, England
47 Min.Folge vom 27.05.2026
Wie kann ein geschichtsträchtiges Anwesen wie Swinton Estate auch in Zukunft profitabel, aber auch ohne seinen Charme des Landlebens zu verlieren, geführt werden und zudem den Besuchern aus aller Welt weiterhin den gewohnten Luxus bieten? Monica Galetti und Giles Coren forschen nach und sehen sich auf Swinton Estate um.
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