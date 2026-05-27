Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hotels zum Staunen - Ein Blick hinter die Kulissen

Swinton Estate, England

ServusTVStaffel 3Folge 5vom 27.05.2026
Swinton Estate, England

Swinton Estate, EnglandJetzt kostenlos streamen

Hotels zum Staunen - Ein Blick hinter die Kulissen

Folge 5: Swinton Estate, England

47 Min.Folge vom 27.05.2026

Wie kann ein geschichtsträchtiges Anwesen wie Swinton Estate auch in Zukunft profitabel, aber auch ohne seinen Charme des Landlebens zu verlieren, geführt werden und zudem den Besuchern aus aller Welt weiterhin den gewohnten Luxus bieten? Monica Galetti und Giles Coren forschen nach und sehen sich auf Swinton Estate um.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Hotels zum Staunen - Ein Blick hinter die Kulissen
ServusTV
Hotels zum Staunen - Ein Blick hinter die Kulissen

Hotels zum Staunen - Ein Blick hinter die Kulissen

Alle 1 Staffeln und Folgen