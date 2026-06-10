Island - Style in Feuer und EisJetzt kostenlos streamen
Hotels zum Staunen - Ein Blick hinter die Kulissen
Folge 1: Island - Style in Feuer und Eis
48 Min.Folge vom 10.06.2026
In der rauen isländischen Landschaft machen sich der Restaurantkritiker Giles Coren und die Spitzenköchin Monica Galetti mit den Abläufen hinter den Kulissen des ION Adventure Hotels vertraut. Das Hotel ION Adventure überzeugt insbesondere durch Nachhaltigkeit und eine beeindruckende Klimabilanz.
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