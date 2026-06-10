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Hotels zum Staunen - Ein Blick hinter die Kulissen

Island - Style in Feuer und Eis

ServusTVStaffel 4Folge 1vom 10.06.2026
Island - Style in Feuer und Eis

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Hotels zum Staunen - Ein Blick hinter die Kulissen

Folge 1: Island - Style in Feuer und Eis

48 Min.Folge vom 10.06.2026

In der rauen isländischen Landschaft machen sich der Restaurantkritiker Giles Coren und die Spitzenköchin Monica Galetti mit den Abläufen hinter den Kulissen des ION Adventure Hotels vertraut. Das Hotel ION Adventure überzeugt insbesondere durch Nachhaltigkeit und eine beeindruckende Klimabilanz.

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