Hotels zum Staunen - Ein Blick hinter die Kulissen
Folge 2: Joali, Malediven
47 Min.Folge vom 05.08.2026
Chefköchin Monica Galetti und ihr Kollege Rob Rinder gehen in einigen der luxuriösesten und ungewöhnlichsten Hotels der Welt - von Marokko über die Malediven bis zum norwegischen Polarkreis - auf Spurensuche! Sie wollen herausfinden, was es braucht, um außergewöhnliche Visionen Wirklichkeit werden zu lassen. Welche Herausforderungen kommen auf das Hotelpersonal zu?
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Hotels zum Staunen - Ein Blick hinter die Kulissen
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Genre:Reise, Dokumentation
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