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Hotels zum Staunen - Ein Blick hinter die Kulissen

Joali, Malediven

ServusTVStaffel 5Folge 2vom 05.08.2026
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Hotels zum Staunen - Ein Blick hinter die Kulissen

Folge 2: Joali, Malediven

47 Min.Folge vom 05.08.2026

Chefköchin Monica Galetti und ihr Kollege Rob Rinder gehen in einigen der luxuriösesten und ungewöhnlichsten Hotels der Welt - von Marokko über die Malediven bis zum norwegischen Polarkreis - auf Spurensuche! Sie wollen herausfinden, was es braucht, um außergewöhnliche Visionen Wirklichkeit werden zu lassen. Welche Herausforderungen kommen auf das Hotelpersonal zu?

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