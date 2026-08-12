Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hotels zum Staunen - Ein Blick hinter die Kulissen

Ceylon Tea Trails, Sri Lanka

ServusTVStaffel 5Folge 3vom 12.08.2026
Ceylon Tea Trails, Sri Lanka

Ceylon Tea Trails, Sri LankaJetzt kostenlos streamen

Hotels zum Staunen - Ein Blick hinter die Kulissen

Folge 3: Ceylon Tea Trails, Sri Lanka

47 Min.Folge vom 12.08.2026

Chefköchin Monica Galetti und ihr Kollege Rob Rinder entdecken das Ceylon Tea Trails Hotel im Hochland von Sri Lanka. Die beiden reisen zwischen den Bungalows hin und her, arbeiten im Garten, in der Küche und sogar auf den Teefeldern, um herauszufinden, wie sich das Hotel auf die lokale Gemeinschaft und Wirtschaft auswirkt. Nach Jahren der politischen Unruhen wirkt sich der vermehrte Tourismus positiv auf die gesamte Region aus.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Hotels zum Staunen - Ein Blick hinter die Kulissen
ServusTV
Hotels zum Staunen - Ein Blick hinter die Kulissen

Hotels zum Staunen - Ein Blick hinter die Kulissen

Alle 1 Staffeln und Folgen