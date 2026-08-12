Ceylon Tea Trails, Sri LankaJetzt kostenlos streamen
Hotels zum Staunen - Ein Blick hinter die Kulissen
Folge 3: Ceylon Tea Trails, Sri Lanka
47 Min.Folge vom 12.08.2026
Chefköchin Monica Galetti und ihr Kollege Rob Rinder entdecken das Ceylon Tea Trails Hotel im Hochland von Sri Lanka. Die beiden reisen zwischen den Bungalows hin und her, arbeiten im Garten, in der Küche und sogar auf den Teefeldern, um herauszufinden, wie sich das Hotel auf die lokale Gemeinschaft und Wirtschaft auswirkt. Nach Jahren der politischen Unruhen wirkt sich der vermehrte Tourismus positiv auf die gesamte Region aus.
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