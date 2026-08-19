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Hotels zum Staunen - Ein Blick hinter die Kulissen

Phinda Game Reserve, Südafrika

ServusTVStaffel 5Folge 4vom 19.08.2026
Phinda Game Reserve, Südafrika

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Hotels zum Staunen - Ein Blick hinter die Kulissen

Folge 4: Phinda Game Reserve, Südafrika

48 Min.Folge vom 19.08.2026

Die britische Chefköchin Monica Galetti und ihr Kollege Rob Rinder finden heraus, was es bedeutet, in einem Hotelresort auf dem Gebiet eines Wildreservats in Südafrika zu arbeiten, das sich sowohl um die Sicherheit der Tiere als auch der Hotelgäste bemüht.

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