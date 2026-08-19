Phinda Game Reserve, SüdafrikaJetzt kostenlos streamen
Hotels zum Staunen - Ein Blick hinter die Kulissen
Folge 4: Phinda Game Reserve, Südafrika
48 Min.Folge vom 19.08.2026
Die britische Chefköchin Monica Galetti und ihr Kollege Rob Rinder finden heraus, was es bedeutet, in einem Hotelresort auf dem Gebiet eines Wildreservats in Südafrika zu arbeiten, das sich sowohl um die Sicherheit der Tiere als auch der Hotelgäste bemüht.
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