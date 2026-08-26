Hotels zum Staunen - Ein Blick hinter die Kulissen
Folge 5: Borgo Egnazia, Italien
48 Min.Folge vom 26.08.2026
Monica Galetti und Rob Rinder arbeiten daran, hinter die Fassade des Hotels Borgo Egnazia zu blicken, Ist es nur eine Bühne oder stellt es tatsächlich Apulien in seiner ganzen Pracht dar? Bei der Arbeit mit dem beinahe zu 100 Prozent aus Apulien stammenden Personal wird ihnen klar: Es ist italienisch, wenn es italienisch aussieht, italienisch schmeckt und italienisch klingt!
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