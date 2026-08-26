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Hotels zum Staunen - Ein Blick hinter die Kulissen

Borgo Egnazia, Italien

ServusTVStaffel 5Folge 5vom 26.08.2026
Borgo Egnazia, Italien

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Hotels zum Staunen - Ein Blick hinter die Kulissen

Folge 5: Borgo Egnazia, Italien

48 Min.Folge vom 26.08.2026

Monica Galetti und Rob Rinder arbeiten daran, hinter die Fassade des Hotels Borgo Egnazia zu blicken, Ist es nur eine Bühne oder stellt es tatsächlich Apulien in seiner ganzen Pracht dar? Bei der Arbeit mit dem beinahe zu 100 Prozent aus Apulien stammenden Personal wird ihnen klar: Es ist italienisch, wenn es italienisch aussieht, italienisch schmeckt und italienisch klingt!

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