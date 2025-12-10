Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hotels zum Staunen - Ein Blick hinter die Kulissen

Hotel Hubertus, Italienische Alpen

ServusTVStaffel 5Folge 7vom 10.12.2025
Hotel Hubertus, Italienische Alpen

Hotels zum Staunen - Ein Blick hinter die Kulissen

Folge 7: Hotel Hubertus, Italienische Alpen

47 Min.Folge vom 10.12.2025

Die britische Chefköchin Monica Galetti und ihr Kollege Rob Rinder erfahren, was es heißt, das Hotel Hubertus zu führen - ein familiengeführtes Resort, das dank seiner Panoramalage einen spektakulären Blick auf die umliegenden Berge bietet.

