Ein eigenes Zimmer für jedenJetzt kostenlos streamen
House Hunters Family
Folge vom 30.09.2019: Ein eigenes Zimmer für jeden
21 Min.Folge vom 30.09.2019
Ein Paar aus Los Angeles und ihre drei Töchter sind auf Haussuche in Santa Clarita. Das Haus soll mehr Platz haben als ihr derzeitiger Bungalow in der Stadt. Auch eine moderne Küche und großer Hinterhof sind ein Must-have; bloß sind sich die Töchter über die Verteilung der Zimmer nicht einig.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.