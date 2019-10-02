Zum Inhalt springenBarrierefrei
House Hunters Family

Der kalifornische Traum

HGTV
Folge vom 02.10.2019
Der kalifornische Traum

House Hunters Family

Folge vom 02.10.2019: Der kalifornische Traum

21 Min.
Folge vom 02.10.2019

Die Sehnsucht nach 365 Tagen Sommer im Jahr treibt eine vierköpfige Familie von Ohio nach Valencia in Kalifornien. Ihr Traumhaus soll ein schönes Grundstück und einen Pool im Garten haben. Wichtig ist der Familie zudem eine moderne Innenarchitektur - und das alles in einem begrenzten Budgetrahmen.

