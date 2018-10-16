Eine Frühstückspension in ItalienJetzt kostenlos streamen
House Hunters
Folge vom 16.10.2018: Eine Frühstückspension in Italien
Folge vom 16.10.2018
David und Toby, zwei Computerexperten aus Rocky River, Ohio, haben genug davon, rund um die Uhr im Einsatz zu sein und wollen ihre IT-Jobs gegen das Dolce Vita in Italien tauschen. Das Paar ist bereit, seine ganzen Ersparnisse zu investieren, um in der malerischen Stadt Montepulciano ein Bed & Breakfast zu eröffnen. Über ihr künftiges Business sind sie sich einig, nicht aber über ihr künftiges Zuhause: David möchte ein schlüsselfertiges Eigenheim, Toby wünscht sich ein Haus, das er ganz nach seinem Geschmack gestalten kann.
