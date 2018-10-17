House Hunters
Folge vom 17.10.2018: Neustart in Mexiko
19 Min.Folge vom 17.10.2018
Kurz nachdem Kelly ihren Mann Anthony verloren hat, beschließt die Stylistin, ihr luxuriöses Leben in East Hampton, Long Island, aufzugeben und nach Tulum, Mexiko, zu ziehen. Die wunderschöne Stadt an der Karibikküste der Yukatán-Halbinsel hat nicht nur Traumstrände, Palmenhaine und türkises Meer zu bieten, sondern ist zu einem echten Hotspot betuchter Urlauber geworden, die es exotisch-extravagant mögen. Hier möchte Kelly einen Neustart wagen und sucht zusammen mit ihrer Schwägerin ein echtes Traumhaus.
