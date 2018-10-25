House Hunters
Folge vom 25.10.2018: Strand oder Land in Ecuador
21 Min.Folge vom 25.10.2018
Matt und Aimee wollen ihre Heimat Colorado verlassen, um nach Ecuador auszuwandern. Ihr Ziel ist der kleine Küstenort San Clemente, wo die beiden seit vielen Jahren eine Kinderpatenschaft übernommen haben. Und obwohl beide große Angst vor dem Meer haben, ist Matt bereit, seiner Furcht ins Auge zu sehen und in eine Wohnung am Strand zu ziehen, wo er den Pazifischen Ozean hören und riechen kann. Aimee dagegen möchte ein traditionelles ecuadorianisches Haus im Landesinneren, weil sie ihre Panik vor Tsunamis noch nicht im Griff hat.
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.